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Анзор Кавазашвили: именно в таких матчах выковывается чемпионство

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мыслями после победы красно-белых в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2).

"Именно в таких матчах выковывается чемпионство. Сегодня спартаковцы просто молодцы, стараются брать инициативу и штурмуют ворота соперника – играют по-современному. Ребята показали, что до последней секунды верят в успех, несмотря на два пропущенных мяча. Болельщики радуются, когда команда показывает зрелищную игру, как классные европейские клубы. По мастерству наши уступают английским командам, и не все получается. Но важно, что футболисты не оглядываются назад, чтобы использовать защитный вариант и потом случайно победить с минимальным счетом", – цитирует Кавазашвили "СЭ".
Теги: Кавазашвили Спартак Оренбург
Сегодня, 01:26
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