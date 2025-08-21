"Два года назад команда была в пяти минутах от чемпионства. Это не тот случай, когда надо было разбирать команду и собирать её заново. Если Личке не хватило пять минут, то следующий тренер должен приходить так, чтобы стать чемпионом и доработать эти пять минут. Зачем тогда было менять предыдущего тренера? Большинство отрезков матчей команда проводит очень несбалансированно и несобранно", - сказал Черданцев в интервью "Матч ТВ".
Валерий Карпин возглавил "Динамо" этим летом. Он продолжает работать в сборной России и совмещает эти посты. В феврале текущего года российский специалист покинул пост главного тренера "Ростова". После пяти матчей подопечные Валерия Карпина располагаются на 11-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе пять очков.
В Кубке России "Динамо" одержало одну победу и один раз проиграло по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
В шестом туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые дома сыграют с "Пари НН". Встреча пройдёт в субботу, 23 августа.
Черданцев не понимает, зачем в "Динамо" поменяли тренера
