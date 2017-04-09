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Зураб Циклаури: судья Мешков отработал на матче "Крыльев" и "Амкара" непрофессионально
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури сделал заявление о судействе матча самарцев с пермским "Амкаром". Встреча, состоявшаяся в рамках 22-го тура, завершилась со счетом 2:2, судил команды Виталий Мешков.
– Тур начался в субботу, когда состоялась и конференция РФС, – говорит Циклаури. – Вице-премьер, президент РФС касался темы судейства, заострив внимание на работе арбитров. Мы не первый год в футболе и понимаем, что борьба в нижней части таблицы идет достаточно серьезная. И в этом контексте справедливость того, что говорил президент РФС, то есть внимание к работе судей, подтвердилась в нашем матче и при судействе арбитра Мешкова. Мягко говоря, арбитр отработал непрофессионально. По моему мнению, пенальти в наши ворота назначен неправильно – нарушение Дмитрием Ятченко было совершено до штрафной. Второй момент – в штрафной было нарушение на Александре Зуеве, когда защитник ударил его по ноге, не попав в мяч, – это пенальти. И третий момент – в штрафной площади "Амкара" мяч попал в руки Николаю Зайцеву, было движение рукой, и это пенальти. То есть два пенальти не назначены в ворота "Амкара" и один назначен в наши ворота ошибочно. На мой взгляд, это непрофессионально. Больше всего обидно за ребят, которые сильно переживают, и за болельщиков, которые приходят на стадион и видят такое – мне кажется, это отталкивает от похода на стадион.
– Вы говорили после матча с Мешковым, он как-то объяснял свои решения?
– Нет, не говорил. Мы проанализировали после игры видео по тем моментам, о которых я сказал. Кроме того, было удаление Вячеслава Зинкова за вторую желтую карточку, удаление главного тренера Вадима Скрипченко. Борьба идет серьезная, может быть, Вадим Викторович чуть-чуть эмоционально с бровки говорил. Но все, что сказано, корректно в адрес арбитра. Тем не менее, тренер удален. Все это не красит футбол, болельщики, видя такое, не станут ходить на стадион.
– Обладаете информацией о том, какую оценку инспектор поставил арбитру Мешкову?
– Информации нет, дождемся ее. Но на мой взгляд, оценка будет неудовлетворительной, - цитирует Циклаури "СЭ"
– Тур начался в субботу, когда состоялась и конференция РФС, – говорит Циклаури. – Вице-премьер, президент РФС касался темы судейства, заострив внимание на работе арбитров. Мы не первый год в футболе и понимаем, что борьба в нижней части таблицы идет достаточно серьезная. И в этом контексте справедливость того, что говорил президент РФС, то есть внимание к работе судей, подтвердилась в нашем матче и при судействе арбитра Мешкова. Мягко говоря, арбитр отработал непрофессионально. По моему мнению, пенальти в наши ворота назначен неправильно – нарушение Дмитрием Ятченко было совершено до штрафной. Второй момент – в штрафной было нарушение на Александре Зуеве, когда защитник ударил его по ноге, не попав в мяч, – это пенальти. И третий момент – в штрафной площади "Амкара" мяч попал в руки Николаю Зайцеву, было движение рукой, и это пенальти. То есть два пенальти не назначены в ворота "Амкара" и один назначен в наши ворота ошибочно. На мой взгляд, это непрофессионально. Больше всего обидно за ребят, которые сильно переживают, и за болельщиков, которые приходят на стадион и видят такое – мне кажется, это отталкивает от похода на стадион.
– Вы говорили после матча с Мешковым, он как-то объяснял свои решения?
– Нет, не говорил. Мы проанализировали после игры видео по тем моментам, о которых я сказал. Кроме того, было удаление Вячеслава Зинкова за вторую желтую карточку, удаление главного тренера Вадима Скрипченко. Борьба идет серьезная, может быть, Вадим Викторович чуть-чуть эмоционально с бровки говорил. Но все, что сказано, корректно в адрес арбитра. Тем не менее, тренер удален. Все это не красит футбол, болельщики, видя такое, не станут ходить на стадион.
– Обладаете информацией о том, какую оценку инспектор поставил арбитру Мешкову?
– Информации нет, дождемся ее. Но на мой взгляд, оценка будет неудовлетворительной, - цитирует Циклаури "СЭ"
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