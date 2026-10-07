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Смородская высказалась о работе Карпина в сборной России: предъявлять претензии не за что

Ольга Смородская положительно оценила октябрьские матчи сборной России.
Фото: РФС
Экс-президент "Локомотива" не увидела оснований для критики Валерия Карпина и отметила, что вопрос оценки его работы находится в компетенции РФС.

- Правильно Карпин говорит, что сила этой сборной будет понятна только под турнирным давлением. Работу главного тренера пусть оценивает РФС.

Предъявлять претензии Карпину не за что - сборная России уж точно не разочаровала за этот сбор, - цитирует Смородскую "Советский спорт".

В октябре команда Карпина провела три матча. Россия обыграла Иран - 2:0, затем разгромила Намибию - 6:0, а встречу с Нигерией завершила вничью - 3:3, хотя к 78-й минуте вела 3:1. Следующий сбор национальной команды запланирован на ноябрь.

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