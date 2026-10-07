Смородская высказалась о работе Карпина в сборной России: предъявлять претензии не за что

- Правильно Карпин говорит, что сила этой сборной будет понятна только под турнирным давлением. Работу главного тренера пусть оценивает РФС.
Предъявлять претензии Карпину не за что - сборная России уж точно не разочаровала за этот сбор, - цитирует Смородскую "Советский спорт".
В октябре команда Карпина провела три матча. Россия обыграла Иран - 2:0, затем разгромила Намибию - 6:0, а встречу с Нигерией завершила вничью - 3:3, хотя к 78-й минуте вела 3:1. Следующий сбор национальной команды запланирован на ноябрь.