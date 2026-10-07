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Колосков объяснил, почему "Спартаку" тяжело без Барко

Вячеслав Колосков считает, что игра "Спартака" во многом зависит от состояния Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению почётного президента РФС, именно отсутствие аргентинца стало одной из главных причин потерянных командой очков.

- Главная причина недобора очков "Спартаком" - отсутствие Барко. Всё-таки он дирижирует игрой красно-белых в атаке.

Так или иначе, у "Спартака" есть зависимость от Барко, без него игра идёт со скрипом, и это видно. Если он после болезни снова наберёт форму, то "Спартак" будет претендентом на чемпионство, - передаёт слова Колоскова "Советский спорт".

Барко пропустил почти месяц из-за болезни. В этот период "Спартак" проиграл "Динамо" - 1:2, сыграл вничью с "Оренбургом" - 1:1 и победил "Ростов" - 3:0.

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