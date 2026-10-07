Колосков объяснил, почему "Спартаку" тяжело без Барко

- Главная причина недобора очков "Спартаком" - отсутствие Барко. Всё-таки он дирижирует игрой красно-белых в атаке.
Так или иначе, у "Спартака" есть зависимость от Барко, без него игра идёт со скрипом, и это видно. Если он после болезни снова наберёт форму, то "Спартак" будет претендентом на чемпионство, - передаёт слова Колоскова "Советский спорт".
Барко пропустил почти месяц из-за болезни. В этот период "Спартак" проиграл "Динамо" - 1:2, сыграл вничью с "Оренбургом" - 1:1 и победил "Ростов" - 3:0.