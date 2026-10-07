Кахигао ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере Головина

"Почему Головин в итоге не оказался в "Спартаке"? Головин хороший, прекрасный российский игрок, но он принадлежит другому клубу.Могу много рассказать о наших футболистах, но не о других. Надеюсь, что вы меня поймете", - передает слова Кахигао "Матч ТВ".
Александр Головин выступает за французское "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 5 матчей и отдал 2 результативные передачи в Лиге 1.
Ранее 30-летний футболист сообщил, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" интересовались им в прошедшее трансферное окно.