Лионель Месси после завершения карьеры в сборной Аргентины посвятил отдельную публикацию своему отцу Хорхе.

Фото: Getty Images

- Ты не представляешь, как сильно мы скучали по тебе прошлой ночью..., - написал Месси в социальной сети.

Нападающий признался, что особенно остро почувствовал его отсутствие в ночь своего последнего матча за национальную команду.Хорхе Месси умер 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.Прощальная встреча Лионеля за сборную состоялась в ночь с 6 на 7 октября. Аргентина победила Бенин - 3:0, а сам форвард забил один мяч и сделал две результативные передачи.За национальную команду Месси выступал с 2005 года. Итоговая статистика нападающего - 208 матчей и 126 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубки Америки 2021 и 2024 годов и Финалиссиму-2022.