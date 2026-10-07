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Месси посвятил пост отцу после завершения международной карьеры
Сегодня, 02:16
Лионель Месси после завершения карьеры в сборной Аргентины посвятил отдельную публикацию своему отцу Хорхе.
Фото: Getty Images
Нападающий признался, что особенно остро почувствовал его отсутствие в ночь своего последнего матча за национальную команду.
- Ты не представляешь, как сильно мы скучали по тебе прошлой ночью..., - написал Месси в социальной сети.
Хорхе Месси умер 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.
Прощальная встреча Лионеля за сборную состоялась в ночь с 6 на 7 октября. Аргентина победила Бенин - 3:0, а сам форвард забил один мяч и сделал две результативные передачи.
За национальную команду Месси выступал с 2005 года. Итоговая статистика нападающего - 208 матчей и 126 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубки Америки 2021 и 2024 годов и Финалиссиму-2022.
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Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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