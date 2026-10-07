"Криштиану уже не тот". Ловчев сравнил Роналду с Месси

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Сейчас же Криштиану уже не тот, которого мы привыкли видеть. А нынешним поведением он только настраивает людей против себя, - цитирует Ловчева "Матч ТВ"

В качестве противоположного примера эксперт привёл Лионеля Месси, который, по его словам, гораздо реже оказывался в центре подобных конфликтных историй.- С Месси никогда подобного не случалось, мы не слышали, чтобы он критиковал кого-то. А вот за Роналду это замечено неоднократно - он такой человек.Ранее Роналду объяснил свой уход из расположения сборной Португалии конфликтом с Жорже Жезушем. Форвард заявил, что тренер дважды нарушил данные ему обещания. При этом сам нападающий извинился перед партнёрами и болельщиками и признал ответственность за своё решение.