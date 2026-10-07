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"Криштиану уже не тот". Ловчев сравнил Роналду с Месси

Евгений Ловчев считает, что в последние годы поведение Криштиану Роналду всё заметнее влияет на отношение к нему со стороны публики.
Фото: Getty Images
В качестве противоположного примера эксперт привёл Лионеля Месси, который, по его словам, гораздо реже оказывался в центре подобных конфликтных историй.

- С Месси никогда подобного не случалось, мы не слышали, чтобы он критиковал кого-то. А вот за Роналду это замечено неоднократно - он такой человек.

Сейчас же Криштиану уже не тот, которого мы привыкли видеть. А нынешним поведением он только настраивает людей против себя, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Ранее Роналду объяснил свой уход из расположения сборной Португалии конфликтом с Жорже Жезушем. Форвард заявил, что тренер дважды нарушил данные ему обещания. При этом сам нападающий извинился перед партнёрами и болельщиками и признал ответственность за своё решение.

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