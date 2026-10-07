"Заслужил такие проводы". Ловчев - о Месси

Евгений Ловчев считает, что Лионель Месси заслужил масштабные проводы из сборной Аргентины.

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Лионель заслужил такие проводы, и тут не может быть каких-либо вопросов, - цитирует эксперта "Матч ТВ"

При этом Ловчев не ставит Месси на первое место в истории футбола. По мнению бывшего игрока сборной СССР, выше аргентинца остаётся Пеле.- Все мы когда-то заканчиваем играть в футбол. Кого-то провожают так пышно, как Месси, кого-то иначе.Последней игрой Месси за Аргентину стала встреча с Бенином - 3:0. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами. За национальную команду он провёл 208 матчей, забил 126 мячей и выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.