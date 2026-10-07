"Нельзя закапывать Батракова". Тедеев оценил его старт в "Галатасарае"

- Нельзя закапывать Батракова из-за неяркого дебюта в ЛЧ. Дебют на то и дебют, что все имеют право на ошибки, на раскачку. Алексей ещё прибавит.
Его потенциал позволяет стать лидером команды, - приводит слова Тедеева "Советский спорт".
Батраков стал игроком "Галатасарая", покинув "Локомотив". Трансфер россиянина обошёлся турецкому клубу в 25 млн евро. После перехода хавбек принял участие в пяти матчах и записал на свой счёт одну голевую передачу. В Лиге чемпионов он сыграл против "Спортинга" - 1:3.