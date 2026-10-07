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Пономарёв - о Мостовом: это не легенда нашего футбола. Карпин хотя бы работает и остаётся на слуху

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что не считает Александра Мостового легендой российского футбола.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, успешных выступлений за границей и большого количества забитых мячей недостаточно для такого статуса.

- Мостовой хорошо играл в своё время, выступал за границей, но это не легенда нашего футбола. Зачем его считать легендой? Он выигрывал разве что-то? Если бы он чемпионат мира или Европы брал, тогда бы да. Мостового уже забыли все давно. Карпин хотя бы работает, вертится, он на слуху.

Мостовой закончил - до свидания, забывается сразу. Его никто не помнит, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт".

Мостовой большую часть зарубежной карьеры провёл в испанской "Сельте", за которую выступал с 1996 по 2004 год. Карпин в настоящее время возглавляет сборную России.

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