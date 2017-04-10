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Сергей Игнашевич: самый надежный защитник "Спартака"? Боккетти

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что считает Сальваторе Боккети самым надежным защитником "Спартака".

"Достаточно хорошо знаем "Спартак". У них индивидуально сильные футболисты атаки. И Зе Луиш, и Промес, и Попов. Самый надежный защитник "Спартака"? Боккетти", – сказал Игнашевич в эфире "Матч ТВ".
Теги: Игнашевич Боккетти Спартак
Вчера, 23:17
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3
(1)
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:42) #
  • -1
  •  (3)

не согласен, не сейчас..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
согласен!

До травмы да,бесспорно был лучшим. Но сейчас ничем не выделяется в лучшую сторону ,к сожалению.
Регистрация: 12.02.2012
№1 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
согласен!
Регистрация: 14.04.2008
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