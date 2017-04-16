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Гекдениз Карадениз: есть что сказать, но я не могу говорить

Полузащитник "Рубина" Гёкдениз Карадениз после поражения от "Краснодара" (0:1) отказался от общения с журналистами.

"Мне есть что сказать, но я не могу говорить. Думаю, вы всё поймёте", - цитирует Карадениза Kazanfirst.
Теги: Карадениз Рубин
Сегодня, 07:50
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
если такой легенде рот закрывают....думаю тут сказал даже больше, нежели ему могли б позволить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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