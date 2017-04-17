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Сергей Шавло: Промес только выиграет от выступлений в еврокубках
Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло считает, что форварду Квинси Промесу не стоит покидать клуб по окончании сезона.
"Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В "Спартаке" Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение. Он только недавно продлил контракт, и руководство "Спартака" задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов – не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
"Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В "Спартаке" Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение. Он только недавно продлил контракт, и руководство "Спартака" задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов – не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
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