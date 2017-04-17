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Сергей Шавло: Промес только выиграет от выступлений в еврокубках

Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло считает, что форварду Квинси Промесу не стоит покидать клуб по окончании сезона.

"Для Промеса хорошим вариантом будет остаться. Он хотел поиграть в Лиге чемпионов, поэтому не думаю, что нужно покидать клуб. В "Спартаке" Квинси окреп и стал лидером, и от выступления в еврокубках он только выиграет. А уже потом пусть принимает решение. Он только недавно продлил контракт, и руководство "Спартака" задумается о трансфере только если серьезный клуб предложит хорошие отступные. Отдавать ведущего игрока перед стартом в Лиге чемпионов – не лучший вариант. Если серьезный клуб заинтересуется Промесом, то Лига чемпионов это хорошая возможность показать себя. Довольно часто игроки, которые переходят в клубы более высокого ранга, сидят там на лавке", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
Теги: Шавло Спартак Промес
Сегодня, 19:07
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№2 Написал: AnK. (Сегодня, 19:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно,пусть играет. А то без него полная ж...
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Нет (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (4)
online

А в сборной Голландии он что то себя не показывает.возможно ему действительно лучше никуда не переходить.здесь он один из лучших в РФПЛ,а в Европе будет как все.стоит оно того?
Регистрация: 21.04.2016
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