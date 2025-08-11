Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
0 - 1 0 1
Спартак КостромаЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Факел2 тайм

"Мы же не в поле ветер, в попе дым". В "Зените" ответили на вопрос о доверии к Семаку

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, доверяет ли руководство клуба главному тренеру Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"
"Доверяет ли "Зенит" Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона? Мы же не в поле ветер, в попе дым", - передает слова Медведева Odds.ru.

Напомним, в минувшие выходные петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне, проиграв в гостях "Ахмату" в матче 4-го тура РПЛ. Игра проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:0.

По итогам четырех сыгранных матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 5 очков и находится в середине турнирной таблице, на восьмом месте. От лидирующего "Локомотива" сине-бело-голубые отстали уже на 7 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится