"Мы же не в поле ветер, в попе дым". В "Зените" ответили на вопрос о доверии к Семаку

"Доверяет ли "Зенит" Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона? Мы же не в поле ветер, в попе дым", - передает слова Медведева Odds.ru.
Напомним, в минувшие выходные петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне, проиграв в гостях "Ахмату" в матче 4-го тура РПЛ. Игра проходила в Грозном и завершилась со счетом 1:0.
По итогам четырех сыгранных матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 5 очков и находится в середине турнирной таблице, на восьмом месте. От лидирующего "Локомотива" сине-бело-голубые отстали уже на 7 баллов.
Фото: ФК "Зенит"