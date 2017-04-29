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Алексей Николаев: мне без разницы - судить Питер с Москвой или эти клубы с кем-то другим

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал своё назначение на финальный матч Кубка России "Урал" — "Локомотив". Игра состоится 2 мая в Сочи.

"Для меня это большая честь и радость. О том, что меня только сейчас назначили на финал Кубка России, наверное, должен рассуждать не я. Наверное, были какие-то факторы, которые мне мешали попасть на финальный матч. Может быть, сам где-то недорабатывал в плане качества судейства. Назвать одну причину не могу.

Конечно, отдаёшь себе отчёт, что это не только большая честь, но и большая ответственность. Финал Кубка — это одна игра, от которой зависит исход турнира. Для меня никогда не было разницы — судить Питер с Москвой или эти команды с кем-то другим. Причём у меня таких игр было достаточно. Можно вспомнить Суперкубок "Зенит" — "Локомотив". В Санкт-Петербурге судит московский арбитр — можете себе такое представить? Это практически невозможно", — сказал Николаев в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Николаев
Сегодня, 01:18
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 03:21) #
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за финал больше платят вот и радость... neutral_face
Регистрация: 26.04.2017
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