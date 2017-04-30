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Вчера 23:36
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Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
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Александр Бубнов: ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от ближайшего матча красно-белых с ЦСКА.
"ЦСКА в матче с "Локо" произвёл впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически "Спартак" устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков "армейцы" рискуют пропустить вперёд "Зенит", которому играть в гостях с "Томью".
Думаю, что "Спартак" продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку "армейцы" набрали очень хороший ход и играют дома.
"Спартак" победит ЦСКА, если сумеет сыграть надёжно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты «армейцев». Если ЦСКА забьёт первым, то красно-белым придётся очень непросто. ЦСКА победит "Спартак", если выиграет центр поля, как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центре поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1", - цитирует Бубнова Sportbox.
"ЦСКА в матче с "Локо" произвёл впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически "Спартак" устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков "армейцы" рискуют пропустить вперёд "Зенит", которому играть в гостях с "Томью".
Думаю, что "Спартак" продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку "армейцы" набрали очень хороший ход и играют дома.
"Спартак" победит ЦСКА, если сумеет сыграть надёжно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты «армейцев». Если ЦСКА забьёт первым, то красно-белым придётся очень непросто. ЦСКА победит "Спартак", если выиграет центр поля, как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центре поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1", - цитирует Бубнова Sportbox.
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