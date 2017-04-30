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Александр Бубнов: ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от ближайшего матча красно-белых с ЦСКА.

"ЦСКА в матче с "Локо" произвёл впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически "Спартак" устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков "армейцы" рискуют пропустить вперёд "Зенит", которому играть в гостях с "Томью".

Думаю, что "Спартак" продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку "армейцы" набрали очень хороший ход и играют дома.

"Спартак" победит ЦСКА, если сумеет сыграть надёжно в обороне. Это самая проблемная линия. Каррере крайне важно нейтрализовать атаку и стандарты «армейцев». Если ЦСКА забьёт первым, то красно-белым придётся очень непросто. ЦСКА победит "Спартак", если выиграет центр поля, как в матче с «Локомотивом». Кстати, противоборство в центре поля станет ключевым в этой игре. Кто завладеет преимуществом в центре поля – будет диктовать игру. Мой прогноз – результативная ничья – 1:1", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак ЦСКА
Сегодня, 09:19
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12
(5)
№12 Написал: урсукляк (Сегодня, 11:00) #
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online

Цитата: Стратег
Тебе напомнить за кого ты "болел" года четыре тому? За Анжи, когда там Керимов башлял за супер звёзд б/ушных. Чем тот проект закончился известно всем, а ты вдруг перестал болеть за дагов и в химчанина переобулся,

Это не он виноват
Это хозяин коврика в его сакле решил болеть за Химки - и холопу приказал
Регистрация: 23.04.2017
№11 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kytarba
У меня в футболе нет национализма,"география" футбольного клуба..у меня в футболе только футбол.Сегодня болею за ЦСКА .........

Тебе напомнить за кого ты "болел" года четыре тому? За Анжи, когда там Керимов башлял за супер звёзд б/ушных. Чем тот проект закончился известно всем, а ты вдруг перестал болеть за дагов и в химчанина переобулся, хотя к Химкам не имеешь отношения. Знаешь как это называется?
Регистрация: 29.10.2010
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:39) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не будет Спартак закрываться,ниразу в этом году он так не играл и сегодня нестанет.Несогласен с Бубновым,пресинг будет высокий как всегда))))В том то и дело что есть очковый запас и можно играть со стороны силы!Кони не реал или бавария их нечего бояться,пусть сами бояться.Думаю Каррера будет играть только на победу и только вперед)))
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:38) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: К.А.
локо выдал свой лучший матч в сезоне

Локо полез играть не в свою игру, в открытый футбол, и в начале матча имел шансы - пара опасных штрафных и контратака, которую запорол Ари, когда передержал мяч. (Он и в Спартаке такие запарывал.)

Цитата: К.А.
цска сыграл как барса, юве, реал и бавария, одновременно

Это перебор. Локо позволил ЦСКА сыграть в свою игру - перехваты на прессинге и быстрые вертикальные атаки. Точно так же ЦСКА имел большое преимущество во вчерашнем матче дублеров, пока на поле был Чалов, который за дальние передачи цеплялся.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: avnik
Цитата: Сибирячок
Да там Локо был мёртвый, как и вчера.


А Бубен сделал вид что этого не заметил... )))


а,вот этот твой разговор в отличие от человека футбола ,абсолютно не футбольный .Не имеет значение "Локо в том матче мертвым был или живым)),здесь разговор о ЦСКА,какая функциональная готовность,какая физическая готовность,как они двигались,какая постановка игры,оптимальная для команды схема игры,взаимопонимание футболистов и многое,многое футбольное дело на поле,которое определяет готовность команды в общем не имея значение кто был в соперники на данном этапе..
Регистрация: 17.03.2008
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:10) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Бубнов в последнее время оч адекватен.
Если с шашками наголо то можем получить и 3 и 4. Как ни раз уже бывало.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:07) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Да там Локо был мёртвый, как и вчера.

видишь сколько минусовщиков налетело?локо выдал свой лучший матч в сезоне!это цска сыграл как барса,юве,реал и бавария.одновременно причем.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Да там Локо был мёртвый, как и вчера.


А Бубен сделал вид что этого не заметил... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:06) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть нам и нужно обойти ЦСКА но ставлю на них. Мы игры не показываем и в ЛЧ нам делать нечего
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Для меня в футболе ярлыков нет.Тот же Бубнов выскажет свое мнение ,которое мне приемлемо ставлю ему знак плюс,нет естественно минус.Специалисты футбола,когда говорят о футболе,конечно всегда или почти всегда интересно их читать,но когда говорится "Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным".лично для меня это ясли разговор..
У меня в футболе нет национализма,"география" футбольного клуба..у меня в футболе только футбол.Сегодня болею за ЦСКА,потому что всегда болею за команды Гончаренко еще с"Батэ",но если выиграет "Спартак",не огорчусь,я говорил и говорю ,искренне желаю им стать чемпионом,очень хорош их футбол в этом сезоне,хорош, просто супер и Каррера..Надеюсь)) теперь на сайте разного рода болельщики при назначении любого тренера не будут п1здет "а,чего он добился в роли тренера".. Карреа не то что имел успехи или неудачи,а вообще в первые работает самостоятельно...
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:38) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да там Локо был мёртвый, как и вчера.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:36) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
да никто ничего не понимает
это дерби
тут 50/50


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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