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Жулиано: "Спартак" играл лучше других на протяжении целого сезона

Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.

"Расстроены ли тем, что сделали сегодня "Спартак" чемпионом? Нет, "Спартак" сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили", - цитирует Жулиано "Чемпионат.сом".
Теги: Жулиано Зенит Спартак Терек
Сегодня, 02:06
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(0)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 03:12) #
  • +1
  •  (1)

слова профессионального футболиста,который достойно признал кто был сильнее в этом сезоне!Спасибо Жулиано,ты не только сильный футболист,сильный человек,не каждый способен достойно признать чемпиона!
за эти долгие 16 лет Спартак пять раз был вторым,но мы,болельщики верили,что дождемся этого дня,когда завоюем долгожданного 1 место,очень хочу увидеть на шее ребят золотые медали,они заслужили этот триумф,все без исключения!Спасибо Спартак,спасибо команда,вы нас сделали счастливыми!Мы Чемпионы 2017 года!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 22.10.2016
№4 Написал: Асергеич (Сегодня, 02:19) #
  • +1
  •  (1)

Жулиано, спасибо за хорошие и добрые слова.
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 02:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Благородно !

Спасибо!!

Ждём вью от шлюбы!)

Цитата: SHIGA
Благородно !

Спасибо!!

Ждём вью от шлюбы!)

Шлюба пизда#ол и ничего от него не дождемся. Я уже писал, что шлюба для бомжей - карма, пока это недоразумение в команде, титулов зениту не видать, как своих ушей.....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 02:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жулиано Адекватен, в отличии Жирка и цыгана))


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Благородно !

Спасибо!!

Ждём вью от шлюбы!)


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
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