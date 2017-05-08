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Жулиано: "Спартак" играл лучше других на протяжении целого сезона
Полузащитник "Зенита" Виктор Жулиано прокомментировал победу "Спартака" в чемпионате России.
"Расстроены ли тем, что сделали сегодня "Спартак" чемпионом? Нет, "Спартак" сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили", - цитирует Жулиано "Чемпионат.сом".
"Расстроены ли тем, что сделали сегодня "Спартак" чемпионом? Нет, "Спартак" сам сделал себя чемпионом. Он заслужил первое место. Эта команда играла лучше других на протяжении целого сезона. Мы ей ничего сегодня не дарили", - цитирует Жулиано "Чемпионат.сом".
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