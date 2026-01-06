Попов уверен, что Карседо приехал в "Спартак" за деньгами

О заключении контракта с испанским специалистом московский клуб объявил в понедельник, 5 января.
"Карседо подписал контракт на 2,5 года. Если его уволят через 2,5 месяца, то все равно выплатят зарплату до конца контракта. Такие деньги он заработал бы в "Пафосе" за 25 лет. Иностранцы в наш чемпионат в целом и в «Спартак» в частности приезжают обычно зачем? Чтобы зарабатывать. Станкович приехал, создал конфликт, его уволили, он деньги забрал и тут же подписал контракт с "Црвеной Звездой", все у него теперь хорошо, улыбается, жизнь наладилась. Но у Станковича есть имя и регалии, а про Карседо у нас многие не знают", — передает слова Попова "Евро-Футбол.Ру".
С июля 2023-го по январь 2026 года Хуан Карлос Карседо тренировал кипрский "Пафос", с которым выиграл национальные Кубок (2023/2024) и чемпионат (2024/2025). Контракт тренера со "Спартаком" рассчитан до 2028 года.
По итогам 18 туров красно-белые с 29 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
