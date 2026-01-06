"Выберу Барриоса, потому что это работяга. Он цементирует центральную зону, становится лидером на поле и, думаю, раздевалки, исходя из того, как он общается с партнёрами на поле", - сказал Баранник "Советскому спорту".
Вильмар Барриос выступает в составе "Зенита" с начала февраля 2019 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 20 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
"Работяга". Баранник назвал лучшего игрока "Зенита" в 2025 году
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Баранник назвал лучшего футболиста клуба в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"