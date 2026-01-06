Логашов: с осторожностью отношусь к похвалам в адрес Батракова

По итогам первого отрезка чемпионата России сезона 2025/2026 Батраков с 11 забитыми мячами является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги.
"Батракова заслуженно хвалят, парень талантливый. Но я с осторожностью отношусь к этому. Приятно смотреть на него, но он может заниматься ерундой весь матч, потом включиться в удачный момент и забить гол. Нет стабильности, как по мне. Может сыграть интересно, классно, а может блеклую игру провести, но забить", — отметил Логашов в беседе с "Матч ТВ".
Кроме 11 голов, в 17 матчах РПЛ текущего сезона Алексей Батраков записал на свой счет 6 результативных передач. В 6 играх Кубка России в активе хавбека — 4 гола.
"Локомотив" после 18 проведенных туров с 37 очками занимает 3-е место турнирной таблицы РПЛ.
Бывший защитник "Локомотива" Арсений Логашов поделился мнением о выступлениях полузащитника команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"