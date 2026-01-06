Игрок "Манчестер Сити" Аке может перейти в "Милан"

Футболист "Манчестер Сити" Натан Аке может перейти в "Милан".
Фото: Getty Images
По информации источника, футболист стал приоритетной трансферной целью "Милана" в зимнее трансферное окно.

Натан Аке стал игроком "Манчестер Сити" в начале августа 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 16 матчей, голевыми действиями не отметился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Источник: Corriere Dello Sport

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится