По информации источника, футболист стал приоритетной трансферной целью "Милана" в зимнее трансферное окно.
Натан Аке стал игроком "Манчестер Сити" в начале августа 2020 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 16 матчей, голевыми действиями не отметился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Источник: Corriere Dello Sport
Игрок "Манчестер Сити" Аке может перейти в "Милан"
Фото: Getty Images