Мостовой высказался о назначении Карседо в "Спартак"

"Если у Карседо получится в "Спартаке", все будут кричать: "Здорово!" Не получится? Скажут, как и все. Назначили? Хорошо. Посмотрим, что дальше будет. Всё равно играют футболисты", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Вчера, 5 января, пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба.
Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о новом главном тренере клуба.
Фото: Getty Images