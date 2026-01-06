Логашов: думаю, Смолов закончил карьеру

Бывший игрок "Локомотива" Арсений Логашов высказался о Федоре Смолове.
Фото: ФК "Краснодар"
- Раньше долгое время не общались с Федей Смоловым, сейчас начали.

- Федор в футбол возвращаться не собирается?

- Нет, Федя, думаю, закончил. Уверен, что он хотел бы бороться за высокие места, потому что за выживание ему будет неинтересно, - сказал Логашов "Матч ТВ".

Последним клубом Федора Смолова является "БроукБойз", нападающий провел в составе команды 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в Кубке России.

Ранее форвард выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", екатеринбургский "Урал", "Краснодар" и другие клубы. Смолов является чемпионом России, также в составе "железнодорожников" футболист завоевал 2 Кубка России и 1 Суперкубок России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится