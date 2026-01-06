Логашов: думаю, Смолов закончил карьеру

- Раньше долгое время не общались с Федей Смоловым, сейчас начали.
- Федор в футбол возвращаться не собирается?
- Нет, Федя, думаю, закончил. Уверен, что он хотел бы бороться за высокие места, потому что за выживание ему будет неинтересно, - сказал Логашов "Матч ТВ".
Последним клубом Федора Смолова является "БроукБойз", нападающий провел в составе команды 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в Кубке России.
Ранее форвард выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", екатеринбургский "Урал", "Краснодар" и другие клубы. Смолов является чемпионом России, также в составе "железнодорожников" футболист завоевал 2 Кубка России и 1 Суперкубок России.
Фото: ФК "Краснодар"