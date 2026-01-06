"Скептицизма от назначения Карседо в "Спартак" больше, чем оптимизма. Выигрывать что-то на маленьком Кипре - это ещё ничего не значит. Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в "Спартаке", что точно не добавляет размеренности и рассудительности", - сказал Червиченко "Чемпионату".
Вчера, 5 января, стало известно, что Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака".
Ранее испанский специалист был наставником в кипрском "Пафосе". Под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 18 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти встречах.
"Очередной психопат в "Спартаке". Червиченко - о Карседо
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером клуба.
Фото: Getty Images