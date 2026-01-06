Корнеев: легко Карседо в "Спартаке" точно не будет

"Мы с Хуаном не знакомы. И как тренера я его тоже не очень знаю. Но учитывая чемпионство "Пафоса", дальнейший выход в Лигу Чемпионов и несколько хороших матчей на турнире, можно точно сказать о качественной работе тренерского штаба испанца. Однако работа в России - это отдельная тема, легко Карседо в "Спартаке" точно не будет!", - сказал Корнеев "РБ Спорту".
Вчера, 5 января, было объявлено, что Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером московского "Спартака". Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее испанский специалист работал наставником в кипрском "Пафосе". В текущем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Фото: Getty Images