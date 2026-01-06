В "Арисе" ответили, готовы ли рассматривать предложения по Кокорину

"Готовы ли мы по Кокорину рассматривать варианты? Мы всегда готовы рассматривать предложения. Все анализируем, но для этого необходимо, чтобы предложение поступило", - сказал Гогнидзе "РБ Спорт".
Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 7 матчей, голевыми действиями не отметился. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца мая 2026 года. Трансферная стоимость форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
Фото: Getty Images