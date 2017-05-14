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Юрий Семин: Назаров в "Локомотиве"? Впервые об этом слышу

Информация об интересе "Локомотива" к азербайджанскому нападающему Дмитрию Назарову не соответствует действительности, заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 14:22
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