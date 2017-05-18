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"Анжи" поздравил Шамиля Асильдарова с 34-летием

"Анжи" поздравил форварда команды Шамиля Асильдарова, который сегодня отмечает свой 34 день рождения.

"Сегодня нападающему "Анжи" Шамилю Асильдарову исполнилось 34 года. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Шамиля с днём рождения и желает ему крепкого здоровья, всяческих успехов, счастья и громких побед в составе с "Анжи", - говорится в поздравлении.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 16:31
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