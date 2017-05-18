Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне

Легенда "Спартака" Никита Симонян рассказал, что не пришёл на "Открытие Арену" на матч 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Тереком" (3:0) из-за болезни.

"Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента. Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике. Зрители разломали ворота и унесли их с собой? Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая. Жалел, что не поехал на стадион. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее. Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона? Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян Промес Спартак Глушаков
Сегодня, 21:11
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучший иностранный игрок и лучший российский.Можно и так.Пусть болельщики проголосуют.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как игрок Промес НА ГОЛОВУ сильнее Глушакова. Он был лучший в этом сезоне
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (2)

Зобнин. И неепет!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.