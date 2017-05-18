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Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне
Легенда "Спартака" Никита Симонян рассказал, что не пришёл на "Открытие Арену" на матч 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Тереком" (3:0) из-за болезни.
"Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента. Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике. Зрители разломали ворота и унесли их с собой? Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая. Жалел, что не поехал на стадион. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее. Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона? Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
"Радость захлестнула вчера всех, все-таки столько лет болельщики ждали этого момента. Главное же, что все обошлось без происшествий и люди вели себя мирно. Как и положено на празднике. Зрители разломали ворота и унесли их с собой? Их понять можно. Все заждались этой победы. Думаю, ничего страшного не произошло - забрали сетку и штангу на сувениры. Это уже традиция в футболе такая. Жалел, что не поехал на стадион. Но рисковать не стал, приболел немного. Открою секрет. Я вместе с отцом Леонида Федуна должен был участвовать в торжественном мероприятии - разыграть мяч перед началом матча. Но делать это нужно было в пиджаке, а учитывая погоду, был риск заболеть сильнее. Глушаков, сделавший вчера дубль, - лучший игрок сезона? Соглашусь. С ним за это звание может поспорить Промес", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
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