Защитник "Спартака-2" Иван Хомуха успешно перенес операцию, сообщил в своем твиттере глава медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. В игре 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) футболист получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи."Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А.А. как всегда на высоте. Ваню через 4 месяца увидите на поле!" - написал Вартапетов.