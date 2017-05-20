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Иван Хомуха успешно перенес операцию

Защитник "Спартака-2" Иван Хомуха успешно перенес операцию, сообщил в своем твиттере глава медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов. В игре 37-го тура ФНЛ против "Химок" (4:0) футболист получил закрытый перелом правой голени после жесткого столкновения в концовке встречи.

"Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А.А. как всегда на высоте. Ваню через 4 месяца увидите на поле!" - написал Вартапетов.
Теги: Спартак-2
Сегодня, 18:09
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