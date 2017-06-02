Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Манчини хочет купить в "Зенит" Андреа Белотти или Маноло Габбьядини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хочет видеть в клубе форварда итальянского "Торино" Андреа Белотти, сообщает Il Corriere Dello Sport.

Сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро. Также СМИ приписывают интерес Манчини к еще одному итальянскому игроку - нападающему английского "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.
Теги: Манчини Габбьядини Зенит
Сегодня, 18:47
Напечатать
34
(4)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№34 Написал: Hitman (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Белотти слишком хорош и дорог для зенита,даже бабушки не вытянут этот трансфер
Регистрация: 20.04.2017
№33 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:22) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Lord_Vik
А они в курсе, что им по Сибири и на Дальний Восток летать надо будет?

За тройной тариф согласятся.
Регистрация: 17.04.2017
№32 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Black Fox,
Можно на ты...в России чужой карман, смешно...так кто к кому залез, вот вопрос...
Регистрация: 15.12.2013
№31 Написал: Бриг (Сегодня, 20:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро..Овёс-то нынче дорог....
Регистрация: 21.11.2016
№30 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:06) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Карасик
Ну что, народ, скидываемся?)

Ты что ль бабка-пенсионер? Всем известно, что Газпром черпает средства прямиком из пенсионного фонда blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№29 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, народ, скидываемся?)
Регистрация: 25.05.2013
№28 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Узко мыслить в России можно, но вредно для здоровья...

Мне кажется вы мыслите слишком широко, раз полет мысли регулярно заглядывает в чужие карманы...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№27 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Black Fox,
Узко мыслить в России можно, но вредно для здоровья...1917 год ...жирные коты действительно достали людей...
Регистрация: 15.12.2013
№26 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Black Fox
Я правильно понял, что дороги ремонтировать в Питере должен Газпром?

Не знаю, как у вас в Питере, но у нас г. Мончегорск, где есть подразделение "Норильского никеля", этот "Норникель" превратил, в буквальном смысле, в конфетку.
Я, конечно, понимаю, что Питер и "какой-то там" Мончегорск - величины несоизмеримые, но всё же...
Как никак - малая родина Президента и (ёпрст!) премьер-министра.
Уважение госкомпании должно какое-никакое быть.
Регистрация: 6.08.2008
№25 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Сарсания

Когда он приходил, перед клубом стояли немного другие задачи. Вряд ли Манчини устроят футболисты из условных амкаров, уф, ростовов


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov
СПЕЦИАЛИСТОВ-то по селекции в клубе НЕТ!

Да ладно? А Сарсания?

Ну, сейчас появился.
Да и посмотрим, "какой он Сухов" будет в новых финансовых реалиях "Зенита". smirk
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
СПЕЦИАЛИСТОВ-то по селекции в клубе НЕТ!

Да ладно? А Сарсания?

Цитата: wir sind die besten
После Халка не удивлюсь... но мне этого не понять с этим уровнем жизни...где по смс собирают на лечение ...где дороги в Питере вернулись в 90-е годы и т.д....

Я правильно понял, что дороги ремонтировать в Питере должен Газпром?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
..Кемска волость?..Да пусть берут..пусть....у "нас" в Газпроме денег...ПУСТЬ.
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov

"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего ...гм-гм... Шекспира?"

Ну помнится, за Велика Спартак в свое время тоже требовал отступных в 100 млн.
Пару лет спустя отпустили за два миллиона...

Так у него контракт заканчивался, а продлевать он не захотел: бразильцы любят свою Бразилию и очень по ней скучают, если долго там не бывают.
А у этого Белотти что, тоже контракт на исходе?

По-моему, Манчини с места в карьер начал "разводить на бабки" лохов из ФК "Зенит": СПЕЦИАЛИСТОВ-то по селекции в клубе НЕТ!
Все, видать, блатные сидят и денЮШку получают только за "сидение".
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
После Халка не удивлюсь... но мне этого не понять с этим уровнем жизни...где по смс собирают на лечение ...где дороги в Питере вернулись в 90-е годы и т.д....
Регистрация: 15.12.2013
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:37) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Губу! Губу заверните!

Сколько вешать в граммах?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Заверните!

Губу! Губу заверните!


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:32) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov

"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего ...гм-гм... Шекспира?"

Ну помнится, за Велика Спартак в свое время тоже требовал отступных в 100 млн.
Пару лет спустя отпустили за два миллиона...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
покупайте .. мы будем смеяться от радости а вы плакать от горя


Так мы смеемся над Неграми спартакА !! и давно!!!
Регистрация: 14.12.2016
№15 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Skyline,
Икарди, Обамеянг, Ляказетт - да, наверное, топ-цели для большинства клубов, ищущих усиление атаки в это межсезонье. Белотти, Габиадини, Мбаппе - сразу же после них.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008
№14 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:24) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по цвету кожи обоих игроков. Зенитовскую концепцию "в наших цветах черного нет" Манчини уже объяснили.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№13 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
отбеливать не надо
Регистрация: 1.06.2014
№12 Написал: язва (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
покупайте .. мы будем смеяться от радости а вы плакать от горя


--------------------
"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№11 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Virgil Cane
За Мбаппе ещё больще просят, хотя Белотти сейчас явно сильнее

имхо конено. но я бы тогда икарди предпочел бы smile


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№10 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Skyline
ну какой беллотти за 100 млн?

За Мбаппе ещё больще просят, хотя Белотти сейчас явно сильнее. А Габбиадини в Саутхэмптоне очень хорошее впечатление произвёл. Не хуже каких-нибудь Косты или Мартиаля - уж точно.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
ты шутишь?)

ну какой беллотти за 100 млн? да и платить бабки за чувака который впервый раз в карьере выбил больше 20 мячей есть сомнения. плю есть такой же пример из Торино. имобилле. тоже стрельнул в торино а потом стух.
про Габбьядини тоже самое. достаточно средний игрок по европейским меркам


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кир Мяс, smiley
Я тебя не узнаю, а как же твое ; "надо вернуть погребняка или бухарова "?


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На Беллоти почти все топ клубы Европы нацелены,так что скорее перейдет в какой нить топ клуб,а Габбьядини может и перейти на хорошую зарплату,лямов так на 5-6,а Артемка сразу присядет на скамеечку)
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:58) #
  • +6
  •  (14)

у Зенита есть Дзюба и Кокорин, более Зениту форвардов не надо
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А они в курсе, что им по Сибири и на Дальний Восток летать надо будет?
Регистрация: 22.09.2007
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.