СМИ: Манчини хочет купить в "Зенит" Андреа Белотти или Маноло Габбьядини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хочет видеть в клубе форварда итальянского "Торино" Андреа Белотти, сообщает Il Corriere Dello Sport.Сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро. Также СМИ приписывают интерес Манчини к еще одному итальянскому игроку - нападающему английского "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.