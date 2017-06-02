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Игорь Семшов: Черчесову придётся поломать голову над тем, кто заменит Дзюбу

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что отсутствие нападающего Артема Дзюбы на Кубке конфедераций-2017 является потерей для команды.

"Если игрок находится в составе сборной, главный тренер на него рассчитывает, а потом по причине травмы футболист покидает команду - это, наверное, потеря. Но здесь нужно понимать, что у футболистов был тяжелый сезон и какие-то болячки сейчас начинают вылезать, может быть, от усталости или нервотрепки. Главная прерогатива тренера - это здоровье игроков. Если Дзюба не может принять участие в Кубке конфедераций, то, конечно, Черчесов сейчас будет ломать голову кем его заменить. У нас есть достаточно форвардов, которые могут это сделать. Тем более Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира покажет на кого тренер может рассчитывать. Потеря Дзюбы, безусловно, весомая, но здоровье футболиста превыше всего", - цитирует Семшова "Спорт-Экспресс".
Теги: Семшов Черчесов Сборная России Дзюба
Сегодня, 19:41
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(0)
№6 Написал: trachok (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Федю Чалова
Регистрация: 12.05.2013
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Панченко заменит и вытеснит бревно
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Цитата: МАРТ
.но проблем..сходит в лес и срубит полено..

Повизгивайте свиньи.Скоро вам будет и полено,,и носяра карреры,и дениска-дурачок.

сглотни для начала
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 20:12) #
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  •  (4)

Цитата: МАРТ
.но проблем..сходит в лес и срубит полено..

Повизгивайте свиньи.Скоро вам будет и полено,,и носяра карреры,и дениска-дурачок.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
.но проблем..сходит в лес и срубит полено..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (3)

Чалова, а можно и Панченко попробывать!
Регистрация: 1.06.2017
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