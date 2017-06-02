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Игорь Семшов: Черчесову придётся поломать голову над тем, кто заменит Дзюбу
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что отсутствие нападающего Артема Дзюбы на Кубке конфедераций-2017 является потерей для команды.
"Если игрок находится в составе сборной, главный тренер на него рассчитывает, а потом по причине травмы футболист покидает команду - это, наверное, потеря. Но здесь нужно понимать, что у футболистов был тяжелый сезон и какие-то болячки сейчас начинают вылезать, может быть, от усталости или нервотрепки. Главная прерогатива тренера - это здоровье игроков. Если Дзюба не может принять участие в Кубке конфедераций, то, конечно, Черчесов сейчас будет ломать голову кем его заменить. У нас есть достаточно форвардов, которые могут это сделать. Тем более Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира покажет на кого тренер может рассчитывать. Потеря Дзюбы, безусловно, весомая, но здоровье футболиста превыше всего", - цитирует Семшова "Спорт-Экспресс".
"Если игрок находится в составе сборной, главный тренер на него рассчитывает, а потом по причине травмы футболист покидает команду - это, наверное, потеря. Но здесь нужно понимать, что у футболистов был тяжелый сезон и какие-то болячки сейчас начинают вылезать, может быть, от усталости или нервотрепки. Главная прерогатива тренера - это здоровье игроков. Если Дзюба не может принять участие в Кубке конфедераций, то, конечно, Черчесов сейчас будет ломать голову кем его заменить. У нас есть достаточно форвардов, которые могут это сделать. Тем более Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира покажет на кого тренер может рассчитывать. Потеря Дзюбы, безусловно, весомая, но здоровье футболиста превыше всего", - цитирует Семшова "Спорт-Экспресс".
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