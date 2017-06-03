СМИ: Роберто Манчини заинтересован в четырех игроках "Интера"

"Зенит" хочет приобрести ряд игроков итальянских клубов, среди которых четверо представляют миланский "Интера".В этом клубе Роберто Манчини, новоиспеченный наставник сине-бело-голубых работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.Питерцы заинтересованы в Джейсоне Мурильо, Андреа Раноккие, Марсело Брозовиче и Иване Перишиче, сообщает портал laroma24.it.