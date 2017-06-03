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Мирча Луческу может возглавить ПАОК (9)
Вчера 23:43
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана
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Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру (17)
Вчера 22:14
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Вчера 21:15
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Хосеп Гвардиола: Манчестер не самый красивый город в мире (3)
Вчера 19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (13)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (13)
Вчера 19:29
Вячеслав Колосков: Гордееву и Гришину будет тяжело перестраиваться на работу со сборными (1)
Вячеслав Колосков: Гордееву и Гришину будет тяжело перестраиваться на работу со сборными (1)
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Вчера 18:35
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Вчера 18:31
Никита Симонян: Дзюбе целесообразно вылечить свою травму (1)
Никита Симонян: Дзюбе целесообразно вылечить свою травму (1)
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Вчера 17:34
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Ролан Гусев: Головин становится лидером ЦСКА
Вчера 16:07
Артем Дзюба: покидаю сборную России по состоянию здоровья (43)
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"Спартак" расстался с начальником команды Евгением Деминым и врачем Андреем Гришановым (7)
"Спартак" расстался с начальником команды Евгением Деминым и врачем Андреем Гришановым (7)
СМИ: Роберто Манчини заинтересован в четырех игроках "Интера"
"Зенит" хочет приобрести ряд игроков итальянских клубов, среди которых четверо представляют миланский "Интера".
В этом клубе Роберто Манчини, новоиспеченный наставник сине-бело-голубых работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.
Питерцы заинтересованы в Джейсоне Мурильо, Андреа Раноккие, Марсело Брозовиче и Иване Перишиче, сообщает портал laroma24.it.
"Газета.ру"
В этом клубе Роберто Манчини, новоиспеченный наставник сине-бело-голубых работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.
Питерцы заинтересованы в Джейсоне Мурильо, Андреа Раноккие, Марсело Брозовиче и Иване Перишиче, сообщает портал laroma24.it.
"Газета.ру"
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