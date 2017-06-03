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СМИ: Роберто Манчини заинтересован в четырех игроках "Интера"

"Зенит" хочет приобрести ряд игроков итальянских клубов, среди которых четверо представляют миланский "Интера".

В этом клубе Роберто Манчини, новоиспеченный наставник сине-бело-голубых работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 годы.

Питерцы заинтересованы в Джейсоне Мурильо, Андреа Раноккие, Марсело Брозовиче и Иване Перишиче, сообщает портал laroma24.it.

"Газета.ру"
Теги: Манчини Интер Зенит Трансферы
Сегодня, 00:29
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№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Манчини это хорошо. Теперь все эти анонимы по прозвищу СМИ все взоры тудой направили. Спартак может в покое оставят. Как там у классиков? Трансферы любят тишины.
Регистрация: 21.12.2010
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