Мануэл Фернандеш - лучший игрок "Локомотива" в минувшем сезоне

Завершилось голосование по выбору лучшего футболиста "Локомотива" в прошедшем сезоне.Победу с огромным отрывом одержал Мануэл Фернандеш, за которого проголосовали 9073 человека или 59,1%.На втором месте – Алексей Миранчук – 2160 голосов или 14%, на третьем – Маринато Гилерме – 925 голосов или 6%. Далее расположились Игорь Денисов, Ари, Ведран Чорлука, Роман Тугарев, Соломон Кверквелия, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев.