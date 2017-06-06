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Мануэл Фернандеш - лучший игрок "Локомотива" в минувшем сезоне

Завершилось голосование по выбору лучшего футболиста "Локомотива" в прошедшем сезоне.

Победу с огромным отрывом одержал Мануэл Фернандеш, за которого проголосовали 9073 человека или 59,1%.

На втором месте – Алексей Миранчук – 2160 голосов или 14%, на третьем – Маринато Гилерме – 925 голосов или 6%. Далее расположились Игорь Денисов, Ари, Ведран Чорлука, Роман Тугарев, Соломон Кверквелия, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев.

ФК "Локомотив"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 19:08
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(0)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ману красавец, когда Черевченко его мариновал на лавке он явно был под влиянием СМО, в противном случае как тренер он очень слабый.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодец Ману ! Радуй и дальше нас красивым футболом !
Регистрация: 23.03.2015
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Заслужил.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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