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Юрий Жирков обошёл Льва Яшина по количеству матчей за сборную

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков вышел на замену в товарищеском матче сборной России с Чили (1:1).

Жирков вышел на поле на 73-й минуте, заменив спартаковца Дмитрия Комбарова. Для Жиркова эта игра стала 75-й в составе национальной команды. По количеству матчей за сборную он догнал Андрея Аршавина, а также опередил легендарного вратаря Льва Яшина.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жирков Яшин Сборная России
Сегодня, 23:34
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