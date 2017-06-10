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Никита Симонян: результаты двух последних контрольных матчей всех удовлетворяют

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что результат контрольного матча Россия - Чили (1:1), а также предыдущей встречи с Венгрией (3:0) удовлетворяет всех.

"Учитывая то, что мы обыграли венгров, и сыграли вничью с блестящей командой Чили - чемпионом южной Америки, одной из лучших сборных мира, которая выше нас по классу, результат всех удовлетворяет. Мы постепенно должны обретать уверенность - это главное. А результат этому способствует", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян Сборная России
Сегодня, 00:43
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