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Хасан Мамтов: было бы неправильно упускать шанс поиграть в премьер-лиги

Нападающий Хасан Мамтов прокомментировал свой переход из "Тюмени" в "Анжи".

"Решение о переходе в "Анжи" принял быстро. Потому что думать времени уже особо не было. У меня существовали несколько других вариантов развития карьеры, но премьер-лига есть премьер-лига. Я считаю, что было бы неправильно упускать такой шанс. Хочу им воспользоваться. Были другие предложения, но из премьер-лиги — только одно. Главный тренер "Анжи" Александр Григорян проявил заинтересован в моём переходе. Он сказал, что хотел был видеть меня в своей команде. Дальше начались переговоры…", — цитирует Мамтова "Тюменская Арена".
Теги: Анжи
Сегодня, 23:09
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