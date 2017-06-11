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Денис Попов: не факт, что у Бердыева получится в "Рубине"
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал возвращение на тренерский мостик "Рубина" Курбана Бердыева.
"Из "Ростова" Бердыев выжал максимум, даже больше, но не факт, что у него получится в "Рубине". Он пришёл в команду, которая провалила сезон, новый чемпионат уже через месяц, и ему надо в срочном порядке собрать новых футболистов и сыграть их друг с другом. Кроме того, на "Рубин" теперь все будут смотреть по-другому, ждать от него как минимум медалей. Сейчас многие клубы хотят результат здесь и сейчас, не хотят ждать и тратить большие средства. Экономическая ситуация в целом не самая лучшая, и единицы могут позволить себе, образно говоря, бросать деньги на ветер. Часто, если у тренера не получается в первом сезоне, ему сразу говорят "до свидания". Почему Бердыев не пошёл сломя голову в "Спартак", в сборную? Я не знаю всех подробностей, но, на мой взгляд, так как он учитывал данный фактор, понимал, что не будет иметь в этих командах карт-бланш для выполнения задачи", - цитирует Попова "Еврофутбол".
"Из "Ростова" Бердыев выжал максимум, даже больше, но не факт, что у него получится в "Рубине". Он пришёл в команду, которая провалила сезон, новый чемпионат уже через месяц, и ему надо в срочном порядке собрать новых футболистов и сыграть их друг с другом. Кроме того, на "Рубин" теперь все будут смотреть по-другому, ждать от него как минимум медалей. Сейчас многие клубы хотят результат здесь и сейчас, не хотят ждать и тратить большие средства. Экономическая ситуация в целом не самая лучшая, и единицы могут позволить себе, образно говоря, бросать деньги на ветер. Часто, если у тренера не получается в первом сезоне, ему сразу говорят "до свидания". Почему Бердыев не пошёл сломя голову в "Спартак", в сборную? Я не знаю всех подробностей, но, на мой взгляд, так как он учитывал данный фактор, понимал, что не будет иметь в этих командах карт-бланш для выполнения задачи", - цитирует Попова "Еврофутбол".
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