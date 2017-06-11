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Денис Попов: не факт, что у Бердыева получится в "Рубине"

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал возвращение на тренерский мостик "Рубина" Курбана Бердыева.

"Из "Ростова" Бердыев выжал максимум, даже больше, но не факт, что у него получится в "Рубине". Он пришёл в команду, которая провалила сезон, новый чемпионат уже через месяц, и ему надо в срочном порядке собрать новых футболистов и сыграть их друг с другом. Кроме того, на "Рубин" теперь все будут смотреть по-другому, ждать от него как минимум медалей. Сейчас многие клубы хотят результат здесь и сейчас, не хотят ждать и тратить большие средства. Экономическая ситуация в целом не самая лучшая, и единицы могут позволить себе, образно говоря, бросать деньги на ветер. Часто, если у тренера не получается в первом сезоне, ему сразу говорят "до свидания". Почему Бердыев не пошёл сломя голову в "Спартак", в сборную? Я не знаю всех подробностей, но, на мой взгляд, так как он учитывал данный фактор, понимал, что не будет иметь в этих командах карт-бланш для выполнения задачи", - цитирует Попова "Еврофутбол".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 18:25
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№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно не факт, так про любой переход можно сказать. Но как показывает опыт, у Бикиеча везде все получается, он профи, одержимый своим ремеслом, ну и четки еще никто не отменял!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:30) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Кто знает, кто знает...Хотя не исключено, что в первом круге у Рубина будут чередоваться яркие игры с провальными..А во втором не исключён спурт...
Регистрация: 21.11.2016
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