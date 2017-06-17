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Давид Юрченко стал игроком "Тосно"

Голкипер Давид Юрченко подписал контракт с «Тосно» сроком на 2 года.

За свою карьеру Юрченко выступал за московский "Титан", латвийский клуб "Металлург" из Лиепая, минское "Динамо", самарские "Крылья Советов", астраханский "Волгарь-Газпром", саранскую "Мордовию", "Уфу" и махачкалинский "Анжи".

В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы.

«Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК «Тосно»!» - говорится на официальном сайте клуба-новичка Премьер-лиги.
Теги: Юрченко Тосно
Сегодня, 22:50
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№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 23:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
думаю, удачно для обеих сторон
Регистрация: 31.05.2016
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