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"Зобнин уже все, не соответствует". Бубнов - о капитане "Спартака"

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
"Зобнин уже все. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан. Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть.

Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Роман Зобнин, выступающий на позиции полузащитника, играет за московский "Спартак" с 2016 года и является действующим капитаном команды. В составе красно-белых 32-летний хавбек провел 312 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 22 результативных паса. В декабре прошлого года футболист продлил контракт с клубом до лета 2027-го.

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