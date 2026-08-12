"Зобнин уже все, не соответствует". Бубнов - о капитане "Спартака"

"Зобнин уже все. Он во всех играх слабо играет. Тем более капитан. Зобнин уже не соответствует по той структуре игры и тому наличию игроков, который у них есть.
Он и готов быть игроком ротации, сидеть на скамейке. Роман ведь этого не отрицает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Роман Зобнин, выступающий на позиции полузащитника, играет за московский "Спартак" с 2016 года и является действующим капитаном команды. В составе красно-белых 32-летний хавбек провел 312 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 22 результативных паса. В декабре прошлого года футболист продлил контракт с клубом до лета 2027-го.