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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Федосов: "СКА-Хабаровску" долги не грозят
Хабаровскому краю непросто финансировать сразу три профессиональных спортивных клуба, выступающих в высших дивизионах, но "СКА-Хабаровску" долги по зарплате перед игрокам не грозят, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.
"Учитывая, что мы играем в премьер-лиге, то, конечно, сложно. Мы любим футбол, любим хоккей, любим хоккей с мячом, для края содержать три команды - это непросто. Представьте себе, какие расстояния они все вместе преодолевают. Был бы свой самолет - одно дело, а ведь летают пассажирскими рейсами", - цитирует Федотова ТАСС.
На вопрос, возможна ли ситуация, как у многих региональных команд, когда клуб должен футболистам зарплату, Федосов ответил: "Это исключено. Тогда футболисты не будут играть. Представьте, спортсмены летают на такие расстояния, и еще зарплата не выплачивается?"
"Учитывая, что мы играем в премьер-лиге, то, конечно, сложно. Мы любим футбол, любим хоккей, любим хоккей с мячом, для края содержать три команды - это непросто. Представьте себе, какие расстояния они все вместе преодолевают. Был бы свой самолет - одно дело, а ведь летают пассажирскими рейсами", - цитирует Федотова ТАСС.
На вопрос, возможна ли ситуация, как у многих региональных команд, когда клуб должен футболистам зарплату, Федосов ответил: "Это исключено. Тогда футболисты не будут играть. Представьте, спортсмены летают на такие расстояния, и еще зарплата не выплачивается?"
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