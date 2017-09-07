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Александр Федосов: "СКА-Хабаровску" долги не грозят

Хабаровскому краю непросто финансировать сразу три профессиональных спортивных клуба, выступающих в высших дивизионах, но "СКА-Хабаровску" долги по зарплате перед игрокам не грозят, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

"Учитывая, что мы играем в премьер-лиге, то, конечно, сложно. Мы любим футбол, любим хоккей, любим хоккей с мячом, для края содержать три команды - это непросто. Представьте себе, какие расстояния они все вместе преодолевают. Был бы свой самолет - одно дело, а ведь летают пассажирскими рейсами", - цитирует Федотова ТАСС.

На вопрос, возможна ли ситуация, как у многих региональных команд, когда клуб должен футболистам зарплату, Федосов ответил: "Это исключено. Тогда футболисты не будут играть. Представьте, спортсмены летают на такие расстояния, и еще зарплата не выплачивается?"
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 02:25
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