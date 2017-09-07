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Александр Самедов: "Спартаку" реально выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

– Как отреагировали на результаты жеребьевки Лиги чемпионов?

– Смотрели всей командой. Не в том смысле, что в одном месте, просто обменивались оценками и мнениями в общем чате в WhatsApp.

– Когда выпал "Марибор", обрадовались?

– Реакция разной получилась. Почему-то был уверен, что нам попадется "Барселона" или "ПСЖ". Впрочем, и без того у нас сильная группа. Есть топовая команда – "Ливерпуль", которая показывает сейчас самый яркий футбол в Англии. "Севилья" – испанцы, стабильно в пятерке своего чемпионата. Плюс неуступчивый "Марибор".

– Если откровенно, способен "Спартак" выйти в 1/8 финала?

– Думаю, да.

– Такая задача поставлена?

– А какой еще она может быть, если выступаешь в групповом турнире Лиги чемпионов? Выйти, повторю, реально. Причем не в Лигу Европы, а именно в плей-офф Лиги чемпионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 02:51
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