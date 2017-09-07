Александр Самедов: "Спартаку" реально выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.– Смотрели всей командой. Не в том смысле, что в одном месте, просто обменивались оценками и мнениями в общем чате в WhatsApp.– Реакция разной получилась. Почему-то был уверен, что нам попадется "Барселона" или "ПСЖ". Впрочем, и без того у нас сильная группа. Есть топовая команда – "Ливерпуль", которая показывает сейчас самый яркий футбол в Англии. "Севилья" – испанцы, стабильно в пятерке своего чемпионата. Плюс неуступчивый "Марибор".– Думаю, да.– А какой еще она может быть, если выступаешь в групповом турнире Лиги чемпионов? Выйти, повторю, реально. Причем не в Лигу Европы, а именно в плей-офф Лиги чемпионов.