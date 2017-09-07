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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Фурсенко: Цаллагов сможет сыграть с "Зенитом" при определенных условиях
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что защитник московского "Динамо" Ибрагим Цаллагов, арендованный у "Зенита", сможет сыграть против петербургской команды только при выполнении определенных условий.
"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года.
"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - цитирует Фурсенко ТАСС.
Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года.
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