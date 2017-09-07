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Сергей Фурсенко: Цаллагов сможет сыграть с "Зенитом" при определенных условиях

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что защитник московского "Динамо" Ибрагим Цаллагов, арендованный у "Зенита", сможет сыграть против петербургской команды только при выполнении определенных условий.

"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Цаллагов перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в начале 2017 года.
Теги: Фурсенко Цаллагов Зенит Динамо
Сегодня, 20:34
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№1 Написал: Михаил фёдоров (Сегодня, 20:39) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- http://ocn.pt/Wo2a
Регистрация: 7.09.2017
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