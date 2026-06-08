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Агент Тикнизяна отреагировал на информацию об интересе клубов из топ-5 лиг Европы

Александр Клюев, агент защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, высказался об интересе европейских клубов к своему клиенту.
Фото: Sportaran
"К Наиру действительно есть интерес от европейских клубов из топ-5 лиг.

На счет возможного присутствия скаутов на матчах сборной Армении ничего сказать не могу", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 27-летнему игроку со стороны "Аякса" из Нидерландов, "Комо" из Италии и французского "Ланса".

Тикнизян перешел в "Црвену Звезду" прошлым летом из московского "Локомотива". В составе белградской команды крайний защитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 7 ассистов. Тransfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

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