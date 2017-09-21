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Андрей Созин: ЦСКА должен был порвать "Авангард"

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о проигрыше ЦСКА курскому "Авангарду" (0:1 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.

"ЦСКА этот матч был не нужен. "Авангард" был намного сильнее, создавал моменты. Возникает вопрос к руководителям клуба, которые рассчитывают на Миланова, Набабкина, Оланаре и считают их игроками основы. На уровне Курска они не выделяются ничем — ни взрослыми действиями, ни острыми выпадами. Для чего тогда они должны сидеть в запасе? Вот все они сядут в запасе на матч с "Манчестер Юнайтед". Но могут ли они усилить игру ЦСКА?

Не могу советовать руководству клуба, но это не оправдано — держать возрастных людей на лавке. Те, кому за 25 и кто вышел сегодня, не усилят команду. Они должны были порвать "Авангард" и доказать, что могут выйти на матч с "МЮ". Поэтому и говорю, что нет у ЦСКА обоймы. А Курску желаю выиграть Кубок и выйти в Лигу Европы. Странный матч, есть над чем подумать ЦСКА", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Авангард ЦСКА
Сегодня, 01:22
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