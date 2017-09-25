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Ондржей Ванек: мы знали, что кто окажется сильнее в борьбе, в единоборствах, тот и выиграет

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (1:0).

"Сегодня была очень тяжелая игра. Мы знали, что кто окажется сильнее в борьбе, в единоборствах, тот и выиграет. Мы многое сделали, потому что очень хотели выиграть. На 100 процентов выложились и заслуженно победили", - цитирует Ванека "Спорт-Экспресс".
Теги: Уфа Арсенал Тула
Сегодня, 00:06
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