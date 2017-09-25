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Валерий Газзаев: сборной России нужны Игнашевич, Березуцкие и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что нынешнему составу национальной команды могут помочь защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также форвард "Зенита" Артем Дзюба.

"Ничего сенсационного в составе не вижу. Просто в сборную сегодня вызваны все те игроки, которые оставляют приятное впечатление в национальном первенстве. Прерогатива комплектования национальной сборной полностью принадлежит тренерскому штабу. Если брать вратарскую позицию, то и Акинфеев, и Лунев, и Габулов – сильнейшие вратари.

Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказывался от услуг тех же братьев Березуцких и Игнашевича. Это опытные люди, и мы видим, в каком они находятся состоянии и какой уровень показывают. Что касается средней линии и атаки, то, как мне кажется, приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Единственное, я бы не отказывался от услуг Дзюбы в сборной. В целом эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира.

Я не думаю, что они откажутся от домашнего чемпионата мира. С ними надо беседовать, убеждать. Сыграть на чемпионате мира – мечта любого футболиста.

Кокорин? Думаю, что никто никогда не сомневался в его таланте. Были у него отдельные неудачные игры, но, как я думаю, исключительно из-за того, что его использовали не на той позиции, где он должен проявлять свои сильные качества", - цитирует Газзаева "Р-Спорт".
Теги: Газзаев Игнашевич Березуцкий В. Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:10
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(4)
№7 Написал: casabl (Сегодня, 20:57) #
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online

В ПФЛ уже все команды знают как нейтрализовать Дзюбу.
А питерские динамовцы показали, как брать на рывок тихоходов-стопперов зенитовских. Все газзаевские протеже - за скобками.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Именно для того и вводили лимит, чтобы сейчас за год до ЧМ-2018 ставить в оборону 35-38-летних защитников? Ну уж нет, давайте шагать вперед и наигрывать новое поколение, а не смотреть как тот же Игнашевич пытается угнаться за молодыми соперниками. Игнашевич конечно отличный и опытный защитник, очень уважаю его, но пора уже уступить дорогу молодым и я рад, что сам Игнашевич и нынешние руководители сборной это осознают
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Конечно, армейцы нужны! Как тоненькая зарядка для Нокии, т. е. несколько лет назад. smirk
Регистрация: 30.05.2015
№4 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 20:32) #
  • +2
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online

Dreyk,
а васин, кутепов, тарасов, оздоев - это же вообще дно. ДНИЩЕ...
Регистрация: 16.06.2015
№3 Написал: EMDM (Сегодня, 20:26) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Dreyk
И до каких пор они будут нужны. Что это за сборная, в которой играют пенсионеры.

Какая разница пенсионеры они или не пенсионеры? главное чтобы они играли лучше чем молодые! Играют ли Березуцкие и Игнашевич лучше молодых не знаю... но уж точно не хуже...
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба еще ладно. но куда пенсионеры то?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Dreyk (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
И до каких пор они будут нужны. Что это за сборная, в которой играют пенсионеры.
Регистрация: 10.09.2016
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