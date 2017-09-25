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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: сборной России нужны Игнашевич, Березуцкие и Дзюба
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что нынешнему составу национальной команды могут помочь защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также форвард "Зенита" Артем Дзюба.
"Ничего сенсационного в составе не вижу. Просто в сборную сегодня вызваны все те игроки, которые оставляют приятное впечатление в национальном первенстве. Прерогатива комплектования национальной сборной полностью принадлежит тренерскому штабу. Если брать вратарскую позицию, то и Акинфеев, и Лунев, и Габулов – сильнейшие вратари.
Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказывался от услуг тех же братьев Березуцких и Игнашевича. Это опытные люди, и мы видим, в каком они находятся состоянии и какой уровень показывают. Что касается средней линии и атаки, то, как мне кажется, приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Единственное, я бы не отказывался от услуг Дзюбы в сборной. В целом эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира.
Я не думаю, что они откажутся от домашнего чемпионата мира. С ними надо беседовать, убеждать. Сыграть на чемпионате мира – мечта любого футболиста.
Кокорин? Думаю, что никто никогда не сомневался в его таланте. Были у него отдельные неудачные игры, но, как я думаю, исключительно из-за того, что его использовали не на той позиции, где он должен проявлять свои сильные качества", - цитирует Газзаева "Р-Спорт".
"Ничего сенсационного в составе не вижу. Просто в сборную сегодня вызваны все те игроки, которые оставляют приятное впечатление в национальном первенстве. Прерогатива комплектования национальной сборной полностью принадлежит тренерскому штабу. Если брать вратарскую позицию, то и Акинфеев, и Лунев, и Габулов – сильнейшие вратари.
Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказывался от услуг тех же братьев Березуцких и Игнашевича. Это опытные люди, и мы видим, в каком они находятся состоянии и какой уровень показывают. Что касается средней линии и атаки, то, как мне кажется, приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Единственное, я бы не отказывался от услуг Дзюбы в сборной. В целом эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира.
Я не думаю, что они откажутся от домашнего чемпионата мира. С ними надо беседовать, убеждать. Сыграть на чемпионате мира – мечта любого футболиста.
Кокорин? Думаю, что никто никогда не сомневался в его таланте. Были у него отдельные неудачные игры, но, как я думаю, исключительно из-за того, что его использовали не на той позиции, где он должен проявлять свои сильные качества", - цитирует Газзаева "Р-Спорт".
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