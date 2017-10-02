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Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет

Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал о сложившейся ситуации его клиента.

- Игорь понимает, что "Зенит" — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

- А как относитесь к появившимся разговорам, что Роберто Манчини, возможно, стоит сделать правым защитником на постоянной основе Бранислава Ивановича?

- Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.

- Для уточнения. У Игоря со здоровьем все в порядке, никаких повреждений не было?

- Нет, он здоров. Речь о ротации состава.

"Спорт день за днем"
Теги: Смольников Кришито Зенит
Вчера, 23:34
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№2 Написал: interested (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смольников по-футбольному неразвит: бегает по бровке туда-сюда, и что делать с мячом, не знает.
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и первые недовольные, надо это дело душить на корню.
Регистрация: 17.09.2017
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