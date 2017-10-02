Агент: хотелось бы, чтобы Смольников играл все матчи в основном составе "Зенита". Тот же Кришито играет

Александр Маньяков, агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал о сложившейся ситуации его клиента.- Игорь понимает, что "Зенит" — большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация. Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.- Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.- Нет, он здоров. Речь о ротации состава.