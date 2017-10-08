Матч баскетбольного "Зенита" начнется с минуты молчания в память о Сарсании

Матч Единой лиги ВТБ между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и пермской "Пармой" начнется с минуты молчания в память об умершем спортивном директоре футбольного "Зенита" Константине Сарсании.Встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 октября в 18:00 мск.