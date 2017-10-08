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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира (12)
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Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это (5)
Дмитрий Тарасов: быстрые два автогола нам немного помогли, так что спасибо корейцам за это (5)
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Геннадий Орлов: Сарсания собирал "Зенит", который брал Кубок УЕФА. Светлый был для футбола человек (3)
Геннадий Орлов: Сарсания собирал "Зенит", который брал Кубок УЕФА. Светлый был для футбола человек (3)
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Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (9)
Голландия – мимо, Украина и Аргентина – в борьбе. Ситуация перед последним туром отбора на ЧМ-2018 (9)
Матч баскетбольного "Зенита" начнется с минуты молчания в память о Сарсании
Матч Единой лиги ВТБ между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и пермской "Пармой" начнется с минуты молчания в память об умершем спортивном директоре футбольного "Зенита" Константине Сарсании.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 октября в 18:00 мск.
БК "Зенит"
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 октября в 18:00 мск.
БК "Зенит"
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