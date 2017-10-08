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Матч баскетбольного "Зенита" начнется с минуты молчания в память о Сарсании

Матч Единой лиги ВТБ между "Зенитом" из Санкт-Петербурга и пермской "Пармой" начнется с минуты молчания в память об умершем спортивном директоре футбольного "Зенита" Константине Сарсании.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 октября в 18:00 мск.

БК "Зенит"
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 17:05
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